Волос, , 23:54 — REGNUM 12 июня сборная Греции по футболу со счетом 2:0 обыграла сборную Косово. Матч четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА проходил в Волосе (Греция) на стадионе «Пантессаликос стадион».

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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Георгиос Якумакис (71’) и Петрос Манталос (90+9’). Желтые карточки получили Мирлинд Крюэзиу, Георгиос Якумакис, Петрос Манталос и Одиссеас Влаходимос. На матче работала австрийская бригада арбитров во главе с Юлианом Вайнбергером.

Сборная Греции, одержав четвертую подряд победу в группе и набрав двенадцать очков, укрепилась на чистом первом месте. Сборная Косово с шестью очками осталась на второй позиции.