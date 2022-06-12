Вологда, 12 июня, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Восемь тысяч вологжан собрались на концерте в честь Дня России, сообщает городская администрация.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

В праздничной программе, которая также была посвящена бойцам, участвующим в спецоперации на Украине, выступили около 20 коллективов и исполнителей.

«В сегодняшнее непростое время особенно важно сплотиться, поддержать друг друга и свою страну, отстоять свою экономику, историю, культурные и духовные ценности. Мы сильный народ! Россия — наш общий дом! И ее процветание, стабильность, ее будущее зависят от каждого из нас», — заявил со сцены мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в День России в Петербурге заложили две подлодки проекта «Лада».