Малага, Испания, 12 июня, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored признал 21-летнего центрального защитника каталонской «Барселоны» лучшим игроком матча четвертого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Испания — Чехия (2:0). Игра проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа».

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В матче со сборной Чехии Эрик Гарсия (оценка 7.66 по версии WhoScored) отметился одной успешной обводкой, двумя удачными отборами и четырьмя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач испанца составила 96%.

В прошедшем сезоне Эрик Гарсия принял участие в 26-ти матчах испанской Примеры 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых и одну красную карточку.

За «сине-гранатовых» Гарсия выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Текущее соглашение испанца с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2026 года.