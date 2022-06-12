Донецк, , 23:48 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:50 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Гольмовскому три снаряда.