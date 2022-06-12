Белград, 12 июня, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Глава МВД Сербии Александр Вулин напомнил, что начиная с XIX века страна не могла решить ни один ключевой национальный вопрос без активного участия России.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев и Александр Вулин

«В истории сербского народа каждое поколение использовало возможность сказать россиянам «нет» и дожидалось того, что через несколько лет само сохранение сербского народа и государства зависело от российского «да». С XIX века до сегодняшнего дня сербы не могли решить ни одного ключевого национального вопроса без активного и часто для России очень дорогого участия. Но всегда были и такие, кто пытался решение сербских национальных вопросов искать в отречении от россиян и каждый раз в конце должны были признать крах такой политики», — заявил глава МВД Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вулин заявил, что сокращение сотрудничества с РФ противоречат интересам Сербии.