Женева, Швейцария, 12 июня, 2022, 23:43 — ИА Регнум. 28-летний голкипер «Монпелье» и сборной Швейцарии Йонас Омлин с оценкой 8.54 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария — Португалия (1:0).

Fifa.com Победа сборной Швейцарии

В матче с командой Фернанду Сантуша голкипер совершил восемь удачных спасений, а также не дал сборной Португалии возможности набрать очков. Точность передач футболиста составила 70%.

Благодаря уверенной игре Йонаса Омлина сборная Швейцарии одержала первую победу в группе 2 и набрала три очка. По итогам четырех туров подопечные Мурата Якина занимают четвертую строчку в турнирной таблице.