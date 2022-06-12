Женева, Швейцария, , 23:40 — REGNUM 12 июня в Женеве на стадионе «Стад де Женев» сборная Швейцарии по футболу в матче четвертого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА одержала минимальную победу над сборной Португалии. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Пепе, Томми Смит Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственный мяч на первой минут встречи забил 30-летний нападающий «Бенфики» Харис Сеферович после передачи Сильвана Видмера. Желтые карточки получили Данилу Перейра, Сильван Видмер, Жоау Канселу и Йонас Омлин. Матч обслуживала хорватская бригада арбитров во главе с Франом Йовичем.

Статистика матча (Швейцария/Португалия)

Удары 5/19

Удары в створ 2/8

Владение 46%/54%

Угловые 0/9

Нарушения 9/12

Составы команд:

Швейцария: Омлин, Видмер (Штеффен, 46’), Эльведи, Аканджи, Родригес (Стергиу, 79’), Фройлер, Джака, Соу (Абишер, 79’), Эмболо (Цубер, 65’), Сеферович, Шакири (Окафор, 22’).

Португалия: Патрисиу, Пепе, Перейра, Канселу, Мендеш, Фернандеш (Луис, 74’), Невеш (Орта, 82’), Витинья (Силва, 62’), Леау (Жота, 62’), Отавиньо (Гедеш, 46’), Силва.

Сборная Швейцарии одержала первую победу в группе, набрала три очка, но осталась на последнем месте. Сборная Португалии с семью очками расположилась на второй позиции.