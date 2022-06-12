Донецк, , 23:34 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23:08 — населенный пункт Авдеевка- населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Кировский район Макеевки.