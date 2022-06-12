12 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова премьер-министра Эстонии о том, что Запад не должен иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине.

Елизавета Коробова, , 23:44 — REGNUM Заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, призвавшей Запад не иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине, вызвало обсуждение среди пользователей интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 13 июня в социальной сети.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Великая и могучая Эстония призывает хилую и немощную Европу крепиться и затянуть пояса», — указывает Константин Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что Эстония делится с другими западными странами вредными советами, потому что следуя своим антироссийским установкам Таллин практически уничтожил свою экономику и превратил Эстонию в дотационную страны на содержании Европейского союза.

«Т. е. Эстония хочет, чтобы весь остальной Запад стал таким же бедным, как она сама?» — задаётся вопросом Евгений Б.

«Ну, логично, Эстонии уже давно торговать нечем, значит, пусть и остальные загоняют свою экономику под плинтус», — отмечает Вадим С.

Некоторые комментаторы отмечают, что полностью закрыть бизнес на территории такой огромной страны, как России, практически невозможно, потому что это полностью разрушит торговые цепочки и приведёт к экономическим кризисам на всей планете.

«Дамочка вообще не понимает, видимо, где она и с кем она, да и вообще, что на деле происходит. Поэтому Запад таких «политиков» и ставит в своих странах-сателлитах. Мудрые и по-настоящему патриотичные силы им не нужны, только клоуны и артисты, которые будут всякие глупости с трибуны рассказывать, пока большие дяди делают серьёзные за кулисами», — указывает Владимир Р.

Кая Каллас European Parliament

Часть людей полагает, что раз Эстонии приходит упрашивать своих хозяев усилить давление на Россию, значит, что начался процесс остывании русофобской истерии.

«А что так быстро сдувается воинственность? Раз приходится уговаривать западные страны, значит, давление на Россию снижается. Мне вот интересно: квакают на Россию страны, от которых нифига в мире не зависит, а такие, как, к примеру, Германия, не знают, как отмазаться и не участвовать в этом идиотизме. Ни производства, ни ресурсов, ни армии в нормальном смысле этого слова, а волну гонят, как будто сами легко перед Россией устоят», — подметил Дмитрий Б

Ряд пользователей указывает на то, что Эстония слишком многое себе позволяет, прекрасно понимая своё унизительное положение.

«Эстония давно стала паразитом и содержанкой на теле Европейского союза, и ведь что-то пытаются ещё вякать, выдавая себя за государство с весом. Как говорится, мал клоп, да вонюч», — подметил Андрей Т.

Нашлись и те, кто уверен, что коллективный Запад благополучно проигнорирует заявление премьер-министра Эстонии, чьё мнение в сложившихся условиях вообще не имеет никакого значения.

«Эстония и ей подобные, которые, по сути, являются содержанками Евросоюза, могут призывать к чему угодно, но доноры, т. е страны, содержащие этих путанок, потеряют очень много, а значит, не пойдут на это», — предполагает Бор А.

Напомним, 12 июня британская газета Telegraph опубликовала статью с заявлением премьер-министра Эстонии Каи Каллас, призвавшей Запад не иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине.