Ливерпуль, Великобритания, , 23:19 — REGNUM Завтра, 13 июня, 22-летний центрфорвард «Бенфики» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес пройдет медицинское обследование перед переходом в «Ливерпуль». Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

По информации источника, Нуньес заключит с «мерсисайдцами» шестилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2027/28. По соглашению с клубом уругвайский нападающий будет получать 250 тысяч евро в неделю. Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. Также «Бенфика» может получить еще 20 миллионов евро в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Дарвин Нуньес принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 26-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами.