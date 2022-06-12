Марсель, Франция, 12 июня, 2022, 23:15 — ИА Регнум. 25-летний нидерландский опорный полузащитник «Витесса» Рихедли Базур, способный сыграть также на позиции центрального защитника, может перейти во французскую «Марсель» на правах свободного агента. Об этом 12 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Om.net «Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5

По информации источника, стороны еще не согласовали условия соглашения, однако французский клуб всерьез заинтересован в подписании футболиста.

Базур выступает за «Витесс» с 12 июля 2019 года после перехода из «Вольфсбурга» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Рихедли Базур принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.