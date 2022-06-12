Рим, 12 июня, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Экономическое противостояние Европейского союза с Россией чревато для ЕС «экзистенциальной угрозой», об этом заявил аналитик Андреа Мураторе в заметке, вышедшей 9 июня на портале Inside Over.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Аналитик обратил внимание, что Брюссель уже столкнулся с дефицитом сырья и высоким уровнем инфляции, а все меры политиков оказались устаревшими.

«Повышение учетных ставок и сокращение антикризисной политики, предпринятые в последние годы, создают ситуацию, в которой наблюдается рост неопределенности», — отметил он.

По его словам, в ЕС, которому грозит рецессия, пропагандируется идея о том, что вывод денег из системы является решением проблемы. В то время, когда заработная плата повсеместно стагнирует, а инфляция продолжает расти, открывается путь для следствия кризиса — возврата к жесткой экономии.

Кроме того, отметил он, ЕС не смог снизить зависимость от газа, нефти, никеля, кобальта, неона и любого другого сырья из РФ, поэтому продолжит выплачивать Москве все больше средств.

Мураторе уверен, что выходом из сложившейся ситуации может стать новая промышленная политика, направленная на обретение европейскими странами независимости в стратегических областях экономики.

«Настоящий ответ заключается в поиске новой промышленной политики, способной сделать Европу автономной в стратегических секторах, в среднесрочном планировании, в оригинальном видении», — подчеркнул он.