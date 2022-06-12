Лондон, 12 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, лондонский «Челси» согласовал с «Чикаго» трансфер 18-летнего американского голкипера Габриела Слонины. «Пенсионеры» заплатят 10 миллионов евро за трансфер футболиста.

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По информации источника, в подписании Слонины также заинтересован мадридский «Реал».

В текущем сезоне МЛС 2022 Габриел Слонина принял участие в тринадцати матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил двадцать мячей. Пять раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Текущее соглашение Слонины с «Чикаго» рассчитано до 31 декабря 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 18-летнего голкипера в 3 миллиона евро.