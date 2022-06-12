Турин, Италия, , 23:08 — REGNUM 37-летний итальянский центральный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающим в МЛС. Об этом 12 июня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Джорджо Кьеллини Nazionale Calcio

По информации источника, официально о трансфере американский клуб объявит в ближайшие дни. Футболист перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 1 июля 2005 года после перехода из «Фиорентины» из Флоренции за 7,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 37-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Джорджо Кьеллини принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.