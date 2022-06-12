Париж, 12 июня, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Премьер Франции Элизабет Борн призвала к мобилизации сторонников во втором туре парламентских выборов.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«На фоне ситуации в мире и военных действий у порога Европы мы не можем пойти на риск нестабильности и неопределенности […] На сегодняшний день мы единственная политическая сила, способная получить большинство в парламенте. Это сильное и очевидное большинство позволило бы нам реагировать на срочные вызовы, стоящие перед французами, и откликнуться на проблемы будущего», — сказала Борн перед сторонниками 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидаты Макрона получили на парламентских выборах во Франции 24,29% голосов.