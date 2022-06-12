Техас, США, 12 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Ракета американской Astra не смогла вывести на орбиту спутники NASA.

NASA

Как сообщили в компании-разработчике Astra Space, ракета успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, однако «вторая ступень отключилась раньше времени».

В результате доставить на орбиту малые спутники NASA, предназначенные для изучения тропических циклонов, не удалось.

Rocket — двухступенчатая ракета с пятью двигателями, которая должна выводить на орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 метров, а стоимость одного запуска — около 2,5 млн долларов.