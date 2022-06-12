12 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили очередное оправдание, которое придумал президент США, чтобы объяснить, почему в стране растут цены на товары.

Светлана Рыбина, , 23:41 — REGNUM Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что рост цен на бензин и рекордная инфляция в США стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Язык без костей и мозг без сознания! Но разницы нет: Байден, Трамп, Клинтон и другие. У них лишь одна цель — порабощение государств через насилие экономическое и военное», — поделился своим мнением Владимир Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что Байден, по сути, предлагает американцев смириться с перспективой, содержать страну, расположенную на обратной стороне земного шара.

«Чего? Он совсем уже кукухой поехал? Жертвовать своей страной ради другой «страны», о существовании которой некоторые американцы узнали лишь после начала спецоперации Украины — это полнейший идиотизм!» — считает Alexandra N.

«Даже если хоть один процент этой «помощи» дойдёт до Галушкиного Каганата, самим американцам-то какой прикол от этого? Шедевральная логика у маразматика. Дед стал лепить в духе украинских президентов-наркоманов, которые из зрады стоят перемогу, выдавая, к примеру, сдачу в плен трусливых упырей за успешные операции. И не просто операции, а целые спецоперации! Кстати, у нас на Руси это называется не помощь, а медвежья услуга», — подметил Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что у президента США плодятся версии роста инфляции и цен на товары в Америке.

«Ему бы стоило уже определиться: либо Путин виноват в росте цен и инфляции на территории США, либо же это «субпродукт помощи Украине». Ну хотя бы кто-нибудь подсказывал ему, что следует говорить. Он уже на ходу сочиняет», — указывает Николай Г.

Часть людей полагает, что поддержка Украины за счёт простых американцев — это откровенная афера политической и финансовой верхушки США с целью распила колоссальных сумм денег.

«Пилят бабки, обнося кошельки простых американцев. А в это же самое время растёт количество миллиардеров среди наркоманов из шайки «Квартала 95» и щирыми нацистами. Выпиливаются тысячи затюканных, превращенных в безмолвное быдло, хуторян, возомнивших себя исключительными», — пишет Андрей Б.

Доллары Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что окружению американского президента пора уже разработать последовательный план действий со всеми необходимыми объяснениями, чтобы Байдену не приходилось каждый раз выдумывать всё более и более нелепые оправдания.

«Байден уже не знает, как своё бандитское лицо отмазать. Маразматик, просто лети в Москву и проси у Путина отсрочку мирового кризиса, чтобы не по его душу он случился. Только проси после того, как принесёшь публичные извинения за оскорбления в адрес российского президента», — написал Толя Т.

Нашлись и те, кто посетовал, что, несмотря даже на такую ахинею, какую позволяет себе нести президент США, всё равно множество американцев искреннее верит в то, что деньги из их кармана изымаются ради «помощи бедным украинцам».

«Самое страшное, что полстраны верят этому маразматику, и он об этом знает. А иначе бы он так не говорил, а страну бы уже захлестнула волна возмущений», — предполагает Алиса О.

Напомним, 12 июня пресс-служба Белого дома опубликовала информацию, согласно которой президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил на приеме нацкомитета Демократической партии о том, что рост цен на бензин и рекордная инфляция в США стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине.