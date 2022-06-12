Донецк, 12 июня, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Украинские силовики вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк: выпущено три снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Докучаевск в ДНР из БМ-21 «Град».