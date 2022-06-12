Санкт-Петербург, , 22:53 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава администрации города Енакиево (Донецкая Народная Республика) Роман Храменков 12 июня подписали соглашение о развитии сотрудничества, приложением к которому стала дорожная карта конкретных мероприятий, сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти. Планы помощи рассчитаны на пятилетку.

Александр Дрозденко на улице города Енакиево t. me/drozdenko_au_lo

После подписания соглашения Дрозденко передал главе администрации Енакиево сертификат на медицинское оборудование стоимостью 50 млн рублей, которое уже закуплено для системы здравоохранения города. Ранее в тот же день губернатор Ленобласти передал подшефному городу автобусы ПАЗ, а школам Енакиево — оборудование для столовых и книги для библиотек. Также принято решение передать городу Енакиево дорожную технику, которую ранее привезли с собой специалисты из Ленобласти.

Выступая на торжественной церемонии в честь Дня России, Александр Дрозденко рассказал жителям Енакиево о программе помощи от Ленинградской области. Среди них — ремонт дорог, систем водоснабжения, канализации и освещения, запуск новых трамваев и автобусов, обновление городского здравоохранения и образовательного процесса в школах.

«Сегодня многие ленинградцы рвутся сюда. Но я сказал, что ни один «турист» в Енакиево не приедет: приедут только те, кто привезет оборудование, инвентарь, привлечет финансирование, либо ― сам приедет работать и восстанавливать город своими руками», ― подчеркнул Дрозденко.

Добавим, что по итогам его встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным губернатор Ленобласти сообщил: «Мы договорились о том, что программу нашей помощи разделим на три этапа: первый — то неотложное, что нужно сделать до конца года, второй — на ближайшие три года и третий — на пятилетку».

В первоочередных планах — восстановление дорожной сети и транспортного парка, обновление медицинского оборудования с одновременным ремонтом тех помещений, где оно будет устанавливаться, ремонт коммунальных сетей Енакиево.

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