Санкт-Петербург, 12 июня, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава администрации города Енакиево (Донецкая Народная Республика) Роман Храменков 12 июня подписали соглашение о развитии сотрудничества, приложением к которому стала дорожная карта конкретных мероприятий, сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти. Планы помощи рассчитаны на пятилетку.

t. me/drozdenko_au_lo Александр Дрозденко на улице города Енакиево

После подписания соглашения Дрозденко передал главе администрации Енакиево сертификат на медицинское оборудование стоимостью 50 млн рублей, которое уже закуплено для системы здравоохранения города. Ранее в тот же день губернатор Ленобласти передал подшефному городу автобусы ПАЗ, а школам Енакиево — оборудование для столовых и книги для библиотек. Также принято решение передать городу Енакиево дорожную технику, которую ранее привезли с собой специалисты из Ленобласти.

Выступая на торжественной церемонии в честь Дня России, Александр Дрозденко рассказал жителям Енакиево о программе помощи от Ленинградской области. Среди них — ремонт дорог, систем водоснабжения, канализации и освещения, запуск новых трамваев и автобусов, обновление городского здравоохранения и образовательного процесса в школах.

«Сегодня многие ленинградцы рвутся сюда. Но я сказал, что ни один «турист» в Енакиево не приедет: приедут только те, кто привезет оборудование, инвентарь, привлечет финансирование, либо ― сам приедет работать и восстанавливать город своими руками», ― подчеркнул Дрозденко.

Добавим, что по итогам его встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным губернатор Ленобласти сообщил: «Мы договорились о том, что программу нашей помощи разделим на три этапа: первый — то неотложное, что нужно сделать до конца года, второй — на ближайшие три года и третий — на пятилетку».

В первоочередных планах — восстановление дорожной сети и транспортного парка, обновление медицинского оборудования с одновременным ремонтом тех помещений, где оно будет устанавливаться, ремонт коммунальных сетей Енакиево.