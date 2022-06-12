Донецк, , 22:41 — REGNUM Населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:58 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Еленовку в ДНР из БМ-21 «Град».