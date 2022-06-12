Провинция Панджшер, Афганистан, 12 июня, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В афганском Панджшере арестован бывший глава уезда Дара Нурулла Мунаввари. Об этом 12 июня сообщает «8 Собх» со ссылкой на местные источники.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

По данным источников, Мунаввари был главой уезда Дара в течение шести месяцев после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Панджшер.

Хотя официально мотив ареста Нуруллы пока не объявлен, источники не исключают, что он арестован из-за внутренних разногласий среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заслуживающий доверия источник среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подтвердил арест Нуруллы Мунаввари, заявив, что он был арестован за то, что он был двоюродным братом Хаджи Малика.

Хаджи Малик в свое время был близок с Ахмад Шахом Масудом, но с возрождением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он поднял флаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дара.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Панджшер, они назначили его начальником разведки провинции, но ненадолго — вскоре он был заключен в тюрьму.

После его освобождения из тюрьмы поступали сообщения о том, что он присоединился к Фронту национального сопротивления, но эти утверждения не были подтверждены Фронтом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).