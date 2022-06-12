Гранада, Испания, , 22:25 — REGNUM Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, каталонская «Барселоны» может подписать 23-летнего португальского голкипера «Гранады» Луиша Машимиану, ставшего в минувшем сезоне лучшим вратарем чемпионата Испании по числу отраженных ударов (127).

В прошедшем сезоне Луиш Машимиану принял участие в 35-ти матчах испанской Примеры 2021/22, в которых пропустил 55 мячей. В восьми встречах португальскому футболисту удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Машмимиану перешел в «Гранаду» 17 августа 2021 года из португальского «Спортинга» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость голкипера, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.