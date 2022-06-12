Кабул, , 22:12 — REGNUM В результате взрыва 11 июня в двенадцатом районе Кабула были убиты и ранены несколько человек. Об этом, как передает «8 Собх», сообщил пресс-секретарь штаба полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле Халид Задран журналистам.

Взрыв в Кабуле Af.shafaqna.com

По его словам, на перекрестке Бетхак взорвался автомобиль «Мерседес». Он отметил, что в результате теракта были убиты и ранены мирные жители, однако не уточнил их количество.

Отметим, что пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, что в Кабуле и некоторых других городах страны уже были взорваны несколько легковых автомобилей. В результате взрывов погибли и получили ранения десятки человек.