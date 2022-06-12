Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Официальный визит в Саудовской Аравию намерен совершить в середине июля президент США Джо Байден, об этом со ссылкой на источники сообщает 12 июня Axios.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По имеющимся у издания данным, полученным от пожелавших остаться неназванными официальных лиц Израиля, королевство Байден посетит в рамках ближневосточного турне, в рамках которого он сначала отправится в Израиль и Палестину. Визит в королевство запланирован на 15 июля, однако, как отметили в издании, график поездки еще может измениться.

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В свою очередь, пресс-служба Белого дома подтвердила информацию о готовящейся поездке Байдена на Ближний Восток, однако точных временных рамок там не назвали.

«Поездка проходит в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами на Ближнем Востоке. Эта повестка направлена на достижение результатов для американского народа, а также на прекращение войн и использование дипломатии для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе», — указал представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Как сообщает американская пресса, целью визита американского президента является попытка восстановить отношения между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Так, еще во время предвыборной кампании 2020 года Байден заявил о том, что намерен сделать Саудовской Аравии «страной-изгоем». Теперь же, на фоне высоких цен на нефть и попыток США изолировать Россию, американскому руководству необходимо заручиться поддержкой Эр-Рияда.