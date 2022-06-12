Барселона, Испания, , 22:11 — REGNUM Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, каталонская «Барселона» готова продать 22-летнего португальского флангового нападающего Франсишку Тринкана в «Вулверхэмптон» за 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Франсишку Тринкан, выступая за «Вулверхэмптон» на правах аренды, принял участие в 28-ми матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Барселона» выкупила Тринкана у «Браги» 3 августа 2020 года за 31 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро, а соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2025 года.