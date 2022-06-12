Барселона, Испания, , 22:07 — REGNUM Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави, как сообщает издание Mundo Deportivo, определился с заменой Френки де Йонга. Заменой нидерландскому полузащитнику должен стать 27-летний атакующий полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов отпустить Бернарду Силву, если поступит предложение в размере 80 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Бернарду Силва принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «горожан» португалец выступает с 1 июля 2017 года после перехода из «Монако» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.