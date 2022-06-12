Москва, 12 июня, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Европа пытается превратить всю Россию в «философский пароход», сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на открытии выставки «Великие философы России» в Москве в воскресенье, 12 июня.

Иван Андреевский Владимир Легойда

«В каком-то смысле сегодня Россию — всю страну — тоже пытаются превратить в «философский пароход». Европа, как ей кажется, с высоты своего положения, говорит: «Вы нам не нужны, мы хотим вас отменить, мы не будем говорить о Достоевском, просто потому что он был русский. Это печально, это политически ничтожно, как сказал бы товарищ Троцкий, это ничтожно в самом глубинном смысле. Я надеюсь, что остатки здравого смысла победят у этих людей, и я надеюсь, что что-то изменится и этот «философский пароход» России будет востребован во всем мире», — сказал Легойда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отмене русской культуры высказался известный оперный певец Аскар Абдразаков.