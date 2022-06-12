Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Поддержку инициативе американских сенаторов по введению изменений в правила владения огнестрельным оружием в США поддержал глава Белого дома Джо Байден, сообщает 12 июня пресс-служба администрации.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние несколько недель по США прокатилась волна нападений с применением огнестрельного оружия. Наиболее вопиющим инцидентом стал расстрел 18-летним нападавшим детей и сотрудников школы в городе Увальде, штат Техас. Всего же, как отмечают аналитики, с начала года в результате случаев применения огнестрельного оружия в США погибли около 20 тыс. человек.

«С каждым днем больше детей убивают в этой стране: чем быстрее проект попадет на мой стол, тем быстрее я его подпишу, и быстрее мы сможем использовать эти меры для сохранения жизней», — заявил американский президент.

Глава Белого дома указал на то, что эта мера не может считаться окончательной, однако она станет шагом в правильном направлении.

По информации телеканала NBC News, предложение межпартийной группы сенаторов включает в себя ряд изменений в законе о владении оружием. В частности, эти меры предполагают возможности для полиции или членов семей заявлять через суд добиваться запрета на владение оружием для людей, которые считаются опасными для себя или других. Кроме того, желающие купить оружие в возрасте от 18 до 21 года будут проходить через более строгий процесс проверки, который включает в себя проверку их психического здоровье и наличие у них судимости.