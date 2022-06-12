Бердянск, Украина, 12 июня 2022, 21:54 — REGNUM Прогремевший на электрораспределительной станции в городе Бердянске Запорожской области взрыв был терактом. Об этом 12 июня сообщил ТАСС замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.
«Там теракт, — сказал Селиванов. — В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции».
Напомним, ранее мэрия города в своем официальном телеграм-канале сообщила, что взрыв на трансформаторной подстанции в Бердянске произошел из-за короткого замыкания.
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