Бердянск, Украина, , 21:54 — REGNUM Прогремевший на электрораспределительной станции в городе Бердянске Запорожской области взрыв был терактом. Об этом 12 июня сообщил ТАСС замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.

Вооруженные силы России в Бердянске Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

«Там теракт, — сказал Селиванов. — В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции».

Напомним, ранее мэрия города в своем официальном телеграм-канале сообщила, что взрыв на трансформаторной подстанции в Бердянске произошел из-за короткого замыкания.

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