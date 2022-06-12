Краснодар, , 21:47 — REGNUM 27-летний нидерландский центральный полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена, выступающий в текущем сезоне за «Эспаньол» на правах аренды, заявил, что не намерен возвращаться в российский клуб. Об этом 12 июня сообщило издание «РБ Спорт».

ФК «Краснодар»

В прошедшем сезоне Вилена, выступая за «Эспаньол» на правах аренды, принял участие в семнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

«Краснодар» выкупил Вилену у «Фейеноорда» 1 июля 2019 года за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Соглашение Вилены с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.