Архангельск, , 21:43 — REGNUM Жители Архангельской области создали петицию в защиту бурых медведей, выходящих в населенные пункты.

Медведь U.S. Natoinal Park Service

В петиции, обращенной губернатору Александру Цыбульскому, зоозащитники просят не убивать животных.

«В цивилизованном мире в подобных ситуациях в животных стреляют не смертоносными пулями, а снотворным, а затем отвозят их в лес. Мы должны нести ответственность как за нашу природу и лесных жителей, так и за нравственное воспитание граждан. Недопустимо любую проблему решать убийством, мы должны воспитывать в подрастающем поколении любовь к жизни во всех ее проявлениях, показывать, что любая жизнь имеет цену», — говорится в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, на улицах Северодвинска 4 июня был замечен медведь.