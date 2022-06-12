Мадрид, , 21:43 — REGNUM Представители 35-летнего центрфорварда мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луиса Суарес предложили римскому «Лацио» подписать футболиста в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 12 июня сообщило издание TMW.

Луис Суарес (сс) Анна Нэсси. soccer.ru

Текущее соглашение Суареса с «матрасниками» рассчитано до 30 июня 2022 года. После истечения срока контракта футболист покинет мадридский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что на Луиса Суарес также претендуют «Аталанта» из Бергамо и «Астон Вилла» из Бирмингема, которую возглавляет Стивен Джеррард.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Луис Суарес принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.