Донецк, 12 июня, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка (пос. Молодежное): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 19:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка (пос. Петровское): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике с начала текущих суток уничтожили более 20 украинских националистов.