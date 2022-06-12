Женева, Швейцария, 12 июня, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, в Женеве на стадионе «Стад де Женев» сборная Швейцарии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Onzemondial.com Рафаэл Леау

На матч назначена хорватская бригада арбитров во главе с Франом Йовичем. Ассистенты главного судьи — Хрвойе Радич и Лука Пушич.

Стартовые составы команд:

Швейцария: Йонас Омлин, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Брель Эмболо, Харис Сеферович, Джердан Шакири.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Данилу Перейра, Жоау Канселу, Нуну Мендеш, Отавиньо, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Витинья, Рафаэл Леау, Андре Силва.