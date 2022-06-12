Париж, 12 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Представители коалиции левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) набрали 26,2% голосов в ходе первого тура парламентских выборов во Франции, сообщает телеканал BFM.

Константин Коровин. Париж. 1939

Сообщается, что представители правящей коалиции «Вместе!» набрали лишь 25,8% голосов, однако в силу специфики мажоритарной избирательной системы во Франции правящая коалиция сохранит за собой большинство мест в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны «выбрать единство».