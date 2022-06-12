Анкара, 12 июня 2022, 21:25 — REGNUM Странам Запада нельзя доверять, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 июня на встрече с представителями турецкой молодежи в провинции Ван. Запись его выступления распространила канцелярия турецкого лидера.
В начале мая правительство Греции продлило еще на пять лет соглашение с США о сохранении на территории страны американских военных баз. В свою очередь, Эрдоган заявил 8 июня о том, что находящиеся в Греции американские базы предназначены для противодействия не только России.
Тем не менее турецкий лидер подчеркнул, что республика может взаимодействовать со странами Запада в научной и культурной областях.