Анкара, , 21:25 — REGNUM Странам Запада нельзя доверять, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 июня на встрече с представителями турецкой молодежи в провинции Ван. Запись его выступления распространила канцелярия турецкого лидера.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале мая правительство Греции продлило еще на пять лет соглашение с США о сохранении на территории страны американских военных баз. В свою очередь, Эрдоган заявил 8 июня о том, что находящиеся в Греции американские базы предназначены для противодействия не только России.

«Когда мы спрашиваем у них, для чего вы создаете эти базы, они отвечают: «Против России», — отметил Эрдоган, имея в виду базы США в Греции. — А что вы сделали для Украины против России?»

«Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», — добавил турецкий лидер.

Тем не менее турецкий лидер подчеркнул, что республика может взаимодействовать со странами Запада в научной и культурной областях.