Москва, 12 июня, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой реакцию Госдепартамента США на информацию о возможности введения санкций в отношении американских журналистов.

Mid.ru Мария Захарова

«Мы им намекнули, что после того пакета санкций, который был принят в отношении российских СМИ, и после того количества абсолютно неприемлемых действий, которые были направлены в отношении российских журналистов и всех тех, кто с ними работает или взаимодействует, мы, пожалуй, начнем действовать зеркально […] Вот сразу после этого в Госдепартаменте случилась истерика, и они сказали, что американские средства массовой информации не могут в России нормально работать», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова подчеркивала, что российским журналистам на территории США «объявлена настоящая война».