Донецк, 12 июня, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Населенные пункты Горловка, Гольмовский и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20:00 — населенный пункт Дзержинск (шахта Южная)- населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре мины калибром 82 мм; 20:00 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь мин калибром 120 мм; 20:35 — населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики вновь обстреляли населенный пункт Васильевка.