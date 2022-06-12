Манчестер, Великобритания, , 21:06 — REGNUM Как сообщает издание The Times, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Лидс Юнайтед» 60 миллионов фунтов за 26-летнего центрального полузащитника сборной Англии Калвина Филлипса.

При этом на смену Филлипса в составе «Лидс Юнайтед» придет испанский хавбэк мюнхенской «Баварии» Марк Рока.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Калвин Филлипс принял участие в двадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Текущее соглашение Филлипса с «Лидс Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент трансферная стоимость английского хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.