Берлин, 12 июня, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Независимость от России в области энергоснабжения должна обрести Германия. Об этом, как передает газета Die Welt, заявил 12 июня канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на экономическом форуме в Бад-Заарове.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

«Как можно скорее (Германия должна обрести энергонезависимость от России — прим. ИА REGNUM), но и так безопасно, как это необходимо», — сказал он.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Киев в ближайшее время.

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