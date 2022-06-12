Германия должна обрести энергонезависимость от России — Шольц
Берлин, 12 июня, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Независимость от России в области энергоснабжения должна обрести Германия. Об этом, как передает газета Die Welt, заявил 12 июня канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на экономическом форуме в Бад-Заарове.
Olaf Kosinsky
Канцлер Германии Олаф Шольц
«Как можно скорее (Германия должна обрести энергонезависимость от России — прим. ИА REGNUM), но и так безопасно, как это необходимо», — сказал он.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Киев в ближайшее время.
Читайте также: Шольц потребовал от кандидатов в члены ЕС присоединиться к санкциям