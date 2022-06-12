12 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 21:44 — REGNUM На западе Лондона цены на дизельное топливо достигли 2,50 фунтов за литр (177,4 рубля). За три дня до этого была опубликована статистика Королевского автомобильного клуба, согласно которой расходы на заправку среднего семейного автомобиля превысили 100 фунтов. Глава мониторинговой группы Саймон Уильямс отметил, что подобные рекорды фиксируются практически каждый день.

Роберт Беван. Олдвич. 1924

Рост цен на бензин и дизельное топливо связывают с ростом цен на сырое топливо. В начале пандемии COVID-19 было дешевле, поэтому некоторые поставщики временно закрыли продажи, а чего спрос на рынке обрушился. В постпандемийный период спрос увеличился, но поставщики не смогли обеспечить предложение, из-за чего цены выросли. Еще одним фактором, благодаря которому растет цена на топливо, является то, что оно продается в американских долларах, а на данный момент британский фунт слабее доллара.

Некоторые пользователи считают, что необходимо ввести ценовое ограничение на топливо. Оно будет означать максимальную цену, по которой можно будет продавать бензин и дизельное топливо, таким образом рост цен не станет бесконечным.

«Мне кажется, пришло время установить ценовое ограничение на топливо. В 1,20 фунта, например. Если энергетический регулятор Ofgem может установить ценовое ограничение на газ и электричество, то почему они не могут сделать то же самое с топливом?» — прокомментировал @magical_trevor1.

В комментариях отметили, что энергетический регулятор практически не устанавливает ограничения, потому что цены всё равно повышаются. Некоторые пользователи отметили, что они стали платить в два раза больше, и ожидают, что их счета еще увеличатся.

«Они не могут больше ограничивать газ и электричество, потому что мы больше не являемся частью Европейского союза. Именно это стало причиной того, что цены на энергию увеличились на 54 процента и еще увеличатся на 50 процентов в октябре», — объяснил @MyMortalRemains.

Часть комментаторов отметила, что повышение цен на топливо — это очередная попытка правительства заработать деньги, после того как экономика рухнула во время пандемии COVID-19.

«Это просто способ наскрести обратно деньги, которые они потеряли во время пандемии. Схема «пообедай не дома, чтобы помочь» тоже не была бесплатной, они знают, что люди будут платить больше и не будут жаловаться», — считает @C_Moat1.

В комментариях предложили начать экономить на бензине и отказываться от поездок на машине, пересесть на общественный транспорт.

Пётр Нилус. Приём (Ожидание). 1930

«Кто-то слышал о карпулинге или райдшеринге (владельцы автомобилей договариваются использовать одну машину для того, чтобы доехать до определенного места. — Прим. Д. С.)? Я буду пользоваться этим способом со следующей недели. Сейчас я еду до города на автобусе с другими людьми, сейчас дешевле ездить на автобусе», — написал @plahars.

Среди пользователей есть те, кто живет не в Великобритании, но платит столько же за бензин в континентальной Европе, сколько платят британцы.

«Я живу в Дании, на прошлой неделе ездил в Швецию, заплатил за бензин эквивалентно 2,5 евро за литр. Вернулся в Копенгаген сегодня, заплатил почти 80 евро за три четверти бака на моторе 1,4 литра. Боже, было время, когда за 50 евро можно было заправить «Мондео» с мотором 1,8», — рассказал @Aliegator28.

Многие пользователи призвали правительство решить проблему с повышением цен на бензин как можно быстрее, потому что она накладывается на кризис стоимости жизни в Британии, что заставляет население страдать еще больше.

«Правительство срочно должно решить это. Топливные компании зарабатывают достаточно денег, но мы должны страдать! Я считаю, что нам необходимо работать и дома, пока проблему не решат. Наши зарплаты уходят на бензин вместо продуктов и счетов», — прокомментировала @BGhattaure.

Пользователи отметили, что цены растут не только на бензин и дизельное топливо, но и на продукты питания. Причем увеличение цен на последние, по их мнению, связано как с инфляцией, так и с подорожанием топлива, используемого при перевозке товаров.

«Да, это грязное топливо используется при транспортировке всех наших продуктов и товаров, вам, видимо, нравится, что цены увеличиваются буквально на всё», — написал @keddrifft.

Паула Модерзон-Беккер. Стол с завтраком. 1905

«Я заплатил 2,50 фунта за банку колы, когда я пошёл на стадион «Уэмбли» на прошлой неделе. Так что 2,50 фунта за литр бензина — это еще дешево», — добавил @novacosmetics2.

Ряд пользователей напомнил, что заправка, на которой установили цену в 2,50 фунта за литр дизельного топлива, всегда устанавливала такие высокие цены. Они предложили предпринять меры, которые заставят ее снизить.

«Это место всегда было намного дороже, чем какая-либо другая заправка в Лондоне, о которой я знаю», — рассказал @westcountrytim.

«Используйте другие заправки, оставьте их с кучей ненужного сырья и посмотрите, насколько быстро они скинут цену, когда будут сидеть с полными резервуарами и очередной поставкой на подходе», — предложил @Threewheeling.