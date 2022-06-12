Иран может в скором времени отменить визы для бизнесменов из России — Fars
Москва, 12 июня, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Российские бизнесмены в скором времени смогут ездить в Иране без виз, соответствующее решение могут принять власти исламской республики, заявил заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари. Об этом 12 июня сообщает агентство Fars.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
Такое решение о введении безвизового режима рассматривается с целью стимулирования инвестиций в республику.
«Три вопроса — энергетика, торговля и транзит — являются самыми важными темами для России и Ирана. Они требуют сотрудничества на уровне ответственных ведомств и учреждений», — отметило агентство.
«Сафари заявил о возможной отмене виз для российских бизнесменов с целью роста инвестиций», — добавили в Fars.