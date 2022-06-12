Москва, 12 июня, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Российские бизнесмены в скором времени смогут ездить в Иране без виз, соответствующее решение могут принять власти исламской республики, заявил заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари. Об этом 12 июня сообщает агентство Fars.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Такое решение о введении безвизового режима рассматривается с целью стимулирования инвестиций в республику.

«Три вопроса — энергетика, торговля и транзит — являются самыми важными темами для России и Ирана. Они требуют сотрудничества на уровне ответственных ведомств и учреждений», — отметило агентство.