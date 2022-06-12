Донецк, 12 июня, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут огонь

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:00 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Донецк.