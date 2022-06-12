Екатеринбург, 12 июня, 2022, 20:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 12 июня состоялся забег «Zа Россию!». В нём приняли участие более 5 тыс. человек, сообщили журналистам в городской думе.

Фото: egd.ru Участники забега «Zа Россию» в Екатеринбурге

Акция была приурочена ко Дню России и к 235-летию Екатеринбургской городской. Участники стартовали и финишировали возле Свердловского Дворца народного творчества. Длительность маршрута составила четыре километра.

Спикер гордумы Игорь Володин признался, что изначально организаторы рассчитывали на три тысячи участников, в реальности же их оказалось гораздо больше. «Все решили поддержать Президента и военных, выполняющих спецоперацию на Украине», — сказал Володин.