Милан, Италия, 12 июня, 2022, 20:39 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» планирует подписать 26-летнего флангового атакующего защитника миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 12 июня сообщило издание Calciomercato.

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По информации источника, на Думфриса также претендует мюнхенская «Бавария». «Нерадзурри» готовы расстаться с защитником, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дензел Думфрис принял участие в 33-х матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Думфрис выступает за «Интер» с 14 августа 2021 года после перехода из ПСВ за 13,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.