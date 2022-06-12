Вашингтон, 12 июня, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Дипломатический подход крайне важен для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его заявление распространила 12 июня пресс-служба международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

С таким заявлением глава ООН выступил в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Генеральный секретарь ООН повторил свою позицию, согласно которой для возврата к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий должна возобладать дипломатия», — указывается в сообщении.

Кроме того, глава международной организации выразил удовлетворение продлением перемирия в Йемене и оценил работу иранских властей в этом направлении.