Тбилиси, , 20:24 — REGNUM Сегодня, 12 июня, в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» сборная Грузии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Болгарии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Стартовые составы команд:

Грузия: Георгий Лория, Давид Хочолава, Гурам Кашия, Лаша Двали, Саба Лобжанидзе, Анзор Меквабишвили, Хвича Кварацхелия, Ираклий Азаров, Ника Квеквескири, Валери Казаишвили, Жорж Микотадзе.

Болгария: Николай Михайлов, Иван Турицов, Божидар Чорбаджийски, Антон Недялков, Пламен Габалов, Георги Костадинов, Георгий Миланов, Мартин Минчев, Адриан Краев, Атанас Илиев, Илиян Стефанов.

Матч обслужит норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскасом. На данный момент сборная Грузии с тремя победами и девятью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы 4. Сборная Болгарии с двумя очками располагается на третьей позиции.