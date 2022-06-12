Донецк, 12 июня, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм. … 19:18 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка.