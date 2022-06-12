Осло, , 20:19 — REGNUM Сегодня, 12 июня, в Осло (Норвегия) на стадионе «Уллевол» сборная Норвегии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Стартовые составы команд:

Норвегия: Эрьян Нюланд, Лео Эстигор, Стефан Страндберг, Джулиан Райерсон, Фредрик Бьеркан, Мортен Торсбю, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Александер Серлот, Матс Меллер, Дэли, Эрлинг Холанд.

Швеция: Робин Ульсен, Эмиль Крафт, Гьялмар Экдаль, Эдвин Куртулус, Габриэль Гудмундссон, Йенс Каюсте, Эмиль Форсберг, Йеспер Чельстрем, Деян Кулушевски, Александер Исак, Робин Куайсон.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Ассистенты главного судьи — Роберт Кемптер и Ян Зайдель.